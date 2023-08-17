Італія

Яскраве оновлення резервного комплекту.

Перед початком чергової кампанії італійської Серії A клуби-учасники національної першості не тільки завершують функціональну підготовку футболістів, а й намагаються привернути до себе увагу шляхом оновлення ігрових форм.

Мілан у рамках цієї кампанії вирішив оновити свій третій комплект, який цього разу вийшов відповідним сучасному стилю.

Дизайн та кольори форми символізують об’єднання фанатів "россонері" по всьому світу, а також підтверджують прихильність культури різноманіття всередині клубу.

Емблему Мілана на нових футболках буде виконано монохромним способом нанесення.

Кольорова палітра ввібрала до себе градієнт рожевого, фіолетового, синього та зеленого кольорів.

Уперше в новій формі "россонері" зіграють 24 вересня в другій домашній грі сезону — проти Верони.