Італія

Гравець може залишити команду.

Повідомляється, що Алексіс Салемакерс тренується окремо від решти команди Мілана, оскільки "россонері" прагнуть продати 24-річного футболіста до кінця літнього трансферного вікна.

Згідно з повідомленнями Calciomercato.com, перша команда Мілана взяла участь у змішаному тренуванні з командою Primavera в четвер, але Салемейкерс не вийшов на поле в Міланелло.

Протягом усього передсезоння Стефано Піолі рідко задіював Салемакерса, випустивши його лише тричі з лави запасних у літніх товариських матчах "россонері".

Calciomercato пише, що ситуація бельгійського вінгера зараз порівнянна з Маттіа Калдарою, Фоде Балло-Туре та Дівоком Орігі, гравцями, яких Мілан прагне продати якомога швидше.