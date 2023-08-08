Італія

Півзахисник Аталанти може перебратись в стан "бергамасків".

Мілан розглядає різноманітні варіанти підсилення складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Маттео Морретто, італійський гранд націлився на півзахисника Аталанти Мартена Де Рона.

Зазначимо, що в минулому сезоні нідерландський футболіст відіграв 37 матчів, в яких відзначився трьома голами та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аталанті вдалось домовитись із Міланом щодо оренди Де Кетеларе за менші кошти та з опцією викупу.