Гравець може перейти до клубу.
Томассо Бальданці - Getty Images
18 серпня 2023, 00:31
Фіорентина сподівається оформити потенційний рекордний перехід, щоб підписати Томмазо Бальданці з Емполі цього літа.
Емполі оцінює 20-річного гравця приблизно в 30 мільйонів євро, отже, якби трансфер відбувся, це було б як рекордним клубним продажем, так і новою рекордною сумою, витраченою Ла Віолою.
Цього літа Емполі вже побив рекорд найдорожчого продажу в історії клубу, перейшовши Гульєльмо Вікаріо в Тоттенгем за 20 мільйонів євро.
Найдорожчим придбанням Фіорентини наразі є Ніко Гонсалес, який два роки тому коштував 24,5 мільйона євро зі Штутгарта.