Італія

Гравець може перейти до клубу.

Фіорентина сподівається оформити потенційний рекордний перехід, щоб підписати Томмазо Бальданці з Емполі цього літа.

Емполі оцінює 20-річного гравця приблизно в 30 мільйонів євро, отже, якби трансфер відбувся, це було б як рекордним клубним продажем, так і новою рекордною сумою, витраченою Ла Віолою.

Цього літа Емполі вже побив рекорд найдорожчого продажу в історії клубу, перейшовши Гульєльмо Вікаріо в Тоттенгем за 20 мільйонів євро.

Найдорожчим придбанням Фіорентини наразі є Ніко Гонсалес, який два роки тому коштував 24,5 мільйона євро зі Штутгарта.