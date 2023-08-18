Італія

Загальна сума переходу іспанського хавбека становитиме 36 мільйонів євро.

Талановитий центральний півзахисник Сельти Габрі Вейга продовжить свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Наполі повністю погодив умови трансферу 21-річного іспанця, який коштуватиме клубу гарантовані 30 мільйонів євро плюс 6 мільйонів євро в якості бонусів.

Після того, як Наполі та Сельта підготують всі документи, іспанський хавбек вирушить на медогляд до Італії.

У минулому сезоні Габрі Вейга забив 11 голів та віддав чотири гольові передачі у 40 проведених матчах на клубному рівні.