Італія

Тренер поділився думками щодо своєї команди.

Вінченцо Італьяно бачить "великий ентузіазм" серед вболівальників Фіорентини перед першим матчем сезону Серії А з Дженоа. "Ми впевнені в нашому потенціалі і повинні довести це на полі".

"Ми починаємо знову, відновивши сили після довгого сезону, насиченого подіями", — сказав тренер на своїй прес-конференції.

"Віола" завершила свою кампанію пізніше за інших, дійшовши до фіналу Кубка Італії та Ліги конференцій.

"Серед вболівальників великий ентузіазм, вони розуміють, що ми зробили минулого сезону. Шкода, що фінал завершився так, як завершився, але потрапити туди було чудово, і ми хочемо зробити цього року ще більше досягнення".

Президент Рокко Коміссо, безумовно, інвестував у команду, підписавши нових гравців, включаючи нападника Рівер Плейт Лукаса Бельтрана, М'Бала Нзолу, Фабіано Парізі та Єррі Міну.

"Прибуло багато якісних гравців, і ми постараємося допомогти їм поступово акліматизуватися. Справжні ігри починаються зараз, і я впевнений, оскільки хлопці розумні та мають чудову трудову етику", – продовжив Італьяно.

"Ми починаємо цей сезон, впевнені у своєму потенціалі, але ми повинні довести це на полі".

Фіорентина поїде до Дженоа у стартовому турі Серії А.