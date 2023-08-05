Італія

Гравець може перейти до нового клубу.

Фіорентина все ще намагається укласти угоду з Рівер Плейт щодо аргентинського нападника Лукаса Бельтрана, незважаючи на те, що Бенфіка, як повідомляється, випереджає їх у гонці.

22-річний гравець був у вражаючій формі цього року в Аргентині, забивши 16 голів у 24 матчах у всіх турнірах, у тому числі 12 у чемпіонаті та три в Кубку Лібертадорес.

Згідно з повідомленнями Джанлуки Ді Марціо, Бенфіка лідирує у Фіорентини в боротьбі за підпис Бельтрана, але це наразі не хвилює Ла Віолу.

Якщо Фіорентина не зможе отримати Бельтрана, то, замість цього вона може спробувати придбати футболіста Мбала Нзолу зі Спеції.