Італія

Тренер повинен підмінити португальського спеціаліста.

Бруно Конті буде на лаві запасних під час відкриття сезону Серії А проти Салернітани, оскільки Жозе Моуріньо та його помічник менеджера дискваліфіковані.

Наступним на черзі буде Стефано Рапетті, але він не має необхідних тренерських навичок для матчів Серії А, тому Sky Sport Italia підтверджує, що Конті буде фактичним тренером на цей день.

Це повернення для директора, який у сезоні-2004/05 роках три місяці був в.о.

У Роми не зіграють Пауло Дібала та Лоренцо Пеллегріні через дискваліфікацію, а Мараш Кумбулла та Теммі Абрагам вибули через травми передньої хрестоподібної зв'язки.