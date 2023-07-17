Італія

Римському клубу дуже потрібен іспанський форвард.

Іспанський Нападник Альваро Мората останніми днями є дуже обговорюваною персоною в Італії, де незгасаючий інтерес щодо його придбання зберігається збоку Роми, проте міланський Інтер також виявився не проти долучитись до перегонів.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, зацікавленість "змій" зіграла свою роль, тож уже сьогодні, 17 липня, "вовки" проводитимуть черговий раунд перемовин із агентом 30-річного виконавця Хуанмою Лопесом у сподіванні закрити угоду.

Вимоги мадридського Атлетіко виглядають прозоро — 21 млн євро, тоді як на користь італійського колективу грає досягнута домовленість із Моратою щодо контракту строком до 2027 року із зарплатнею в 4,5 млн євро.

За сезон Альваро забив 15 голів та віддав три гольові передачі в 45 матчах.