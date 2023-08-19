Італія

Досвідчений гравець поступово втрачає свої позиції в клубі.

Колумбійський нападник Луїс Муріель починаючи з моменту свого трансферу до бергамаської Аталанти з андалузької Севільї зразка літа 2019 року за 21,2 млн євро був одним із провідних виконавців проєкту Джан П’єро Гасперіні.

Однак останній сезон для 32-річного футболіста, який утратив місце в стартовому складі, навряд чи можна назвати вдалим.

У підсумку, за рік до завершення дії контракту з "Богинею" Муріель замислюється над тим, щоб залишити клуб.

Допомогти йому в цьому під час поточного трансферного вікна вирішив франкфуртський Айнтрахт, проте в гравця ще є бажання трохи пограти в Серії A, тож пропозицію тієї ж Монци він розглядатиме більш охоче.

Повідомляється, що "біло-червоні" запропонували Муріелю контракт до 2025 року та розпочали перемовини з Аталантою щодо його придбання.

Луїс за останній сезон провів 31 матч, забивши три голи та віддавши п’ять гольових передач.