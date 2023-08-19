Італія

Захиснику важко зачепитись за місце в стартовому складі чемпіонів Італії.

Італійський захисник неаполітанського Наполі Алессандро Дзанолі вже не перший рік без особливого успіху намагається претендувати на місце капітана "Партенопеї" Джованні Ді Лоренцо в стартовому складі.

Останні пів року 22-річний виконавець провів у оренді в складі генуезької Сампдорії, де отримав хоч трохи ігрової практики.

Оскільки після повернення до розташування чинних чемпіонів Італії ситуація для молодого футболіста жодним чином не змінилась, він почав замислюватись про відхід із клубу за три роки до завершення чинного контракту.

Проте Наполі в такому випадку хоче заробити на його продажу, і тому клуб із Неаполя не влаштувала перша пропозиція португальського Спортінга в розмірі 9 млн євро + 10% від майбутнього продажу футболіста.

Неаполітанці очікують отримати не менше 15 млн євро, що є вдесятеро більшим, аніж вони самі заплатили Карпі за придбання цього захисника.

За минулий сезон Дзанолі провів 26 матчів, по два рази забивавши голи та віддававши гольові передачі.