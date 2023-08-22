Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 21 серпня 2023 року, 21:45.

Мілан в рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії грав на виїзді проти Болоньї та здобув перемогу.

Команда Стефано Піолі відзначилась двома забитими голами ще на старті зустрічі — зусиллями Жиру та Пулішича, що й принесло три бали.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Болонья — Мілан у 1 турі Серії А-2023/24:

Болонья — Мілан 0:2

Голи: Жиру, 11, Пулішич, 21

Болонья: Скорупські — Пош, Беукема, Лукумі, Лікоянніс (Корацца 87) — Домінгес (Ель Аззузі 72), Фергюсон (Урбанскі 87), Моро (Орсоліні 46) — Ебішер, Зіркзеє (Ван Хоойдонк 87), Ндой

Мілан: Меньян — Калабрія (Калулу 73), Тіав (К'єр 88), Томорі, Ернандес — Круніч, Лофтус-Чік (Побега 73), Рейндерс — Пулішич (Чуквуезе 73), Жиру (Окафор 73), Леау