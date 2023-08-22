Італія

Гравець прокоментував виступи за команду.

Крістіан Пулішич дуже радий стати частиною Мілана після сенсаційного дебюту в Серії А, возз'єднавшись зі своїм колишнім одноклубником по Челсі Олів'є Жиру.

Форвард не міг бажати кращого дебюту під час результативної перемоги 2:0 на виїзді проти Болоньї.

"Це був фантастичний початок, безумовно. Я дуже радий бути частиною цієї команди", – сказав Пулішич DAZN.

"Два ранніх голи дійсно допомогли нам, тому що після цього була важка гра. Особисто для мене просто чудовий старт, приємно забити гол, а чистий гол і перемога – це завжди приємно".

Це була просто розмова перед переїздом сюди з такими хлопцями, як Олів’є, у нас був хороший спільний досвід. Я грав з Фікайо, я грав з Рубеном, і зв’язок є, як ви бачили. Було чудово знову отримати результативну передачу від Олі.

Це просто здавалося ідеальним кроком для моєї кар’єри, я відчуваю себе дуже радим бути частиною цього клубу" — сказав футболіст.