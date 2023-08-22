Гравець прокоментував виступи за команду.
Крістіан Пулішич - Getty Images
22 серпня 2023, 16:54
Крістіан Пулішич дуже радий стати частиною Мілана після сенсаційного дебюту в Серії А, возз'єднавшись зі своїм колишнім одноклубником по Челсі Олів'є Жиру.
Форвард не міг бажати кращого дебюту під час результативної перемоги 2:0 на виїзді проти Болоньї.
"Це був фантастичний початок, безумовно. Я дуже радий бути частиною цієї команди", – сказав Пулішич DAZN.
"Два ранніх голи дійсно допомогли нам, тому що після цього була важка гра. Особисто для мене просто чудовий старт, приємно забити гол, а чистий гол і перемога – це завжди приємно".
Це була просто розмова перед переїздом сюди з такими хлопцями, як Олів’є, у нас був хороший спільний досвід. Я грав з Фікайо, я грав з Рубеном, і зв’язок є, як ви бачили. Було чудово знову отримати результативну передачу від Олі.
Це просто здавалося ідеальним кроком для моєї кар’єри, я відчуваю себе дуже радим бути частиною цього клубу" — сказав футболіст.