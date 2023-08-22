Італія

"Россонері" оформили трансфер на перспективу.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого центрального захисника Марко Пеллегріно, права на якого раніше належали Платенсе з чемпіонату Аргентини.

21-річний аргентинець підписав із "россонері" довгостроковий контракт до 30 червня 2028 року.

У новому клубі Пеллегріно виступатиме під 31-м номером. За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 3 мільйони євро.

Всього Марко Пеллегріно провів за Атлетіко Платенсе 17 поєдинків, у яких він забив один гол.