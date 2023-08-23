Італія

Чинний чемпіон Італії хоче підписати французького центрбека.

Центральний захисник РБ Лейпциг Мохамед Сімакан цього літа може вирушити до італійської Серії А.

Як повідомляє TMW з посиланням на IlMartino, у підписанні 23-річного француза зацікавлений Наполі, який визначив центрбека своєю головною ціллю до закриття трансферного вікна.

Відзначається, що ця угода виглядає непростою, проте боси неаполітанців планують працювати над нею у режимі тиші та спробувати досягти прогресу до кінця серпня.

У минулому сезоні Мохамед Сімакан провів за Лейпциг 37 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 3 голи та віддав 8 асистів. Портал Transfermarkt оцінює француза в 25 мільйонів євро.