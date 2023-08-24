Італія

Марсель готовий відпустити французького півзахисника.

Лаціо має намір придбати Маттео Гендузі, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

Марсель запросив 20 мільйонів євро за 24-річного футболіста, але готовий відпустити його за 15 млн.

Зазначається, що ситуація знаходиться в руках італійського клубу, контакти продовжуються.

У Лізі 1-2022/23 Гендузі забив 2 голи і віддав 4 асисти у 33 матчах за Марсель.

Раніше повідомлялося, що Льоріс вирішив відмовити Лаціо.