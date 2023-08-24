Марсель готовий відпустити французького півзахисника.
МАТТЕО ГЕНДУЗІ, GETTY IMAGES
24 серпня 2023, 11:59
Лаціо має намір придбати Маттео Гендузі, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
Марсель запросив 20 мільйонів євро за 24-річного футболіста, але готовий відпустити його за 15 млн.
Зазначається, що ситуація знаходиться в руках італійського клубу, контакти продовжуються.
У Лізі 1-2022/23 Гендузі забив 2 голи і віддав 4 асисти у 33 матчах за Марсель.
Раніше повідомлялося, що Льоріс вирішив відмовити Лаціо.