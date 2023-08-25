Італія

Тренер прокоментував нові трансфери клубу.

Джан П'єро Гасперіні торкнувся ситуації Дувана Сапати та визнав, що у нового підписання Шарля Де Кетелаєра є "речі, над якими потрібно працювати".

Виступаючи на прес-конференції через TMW, Гасперіні вперше обговорив ситуацію Сапати після його невдалого переходу в Рому.

"Він дуже добре себе почуває, в ці дні було сказано багато речей, які не відповідають дійсності. Я вже висловився з цього приводу, я залишив гравцеві свободу вирішувати, як правильно.

Я ніколи ні на кого не накладав вето, якщо не виходило, то з інших причин. Він фізично здоровий, тому він доступний.

Стосовно Шарля Де Кетеларе. Є багато позитивних речей, але також є речі, над якими потрібно працювати. Дебютний гол, як на мене, занадто привернув до нього увагу. Ми добре знаємо якості гравця.

У нього є повна впевненість, це перемовини, які тривали протягом тривалого часу.

Є гравці, які перебувають у кращому стані, Скамакка і Де Кетеларе не в найкращому стані, але в їхніх якостях немає сумнівів.

Група атаки — це не лише вони двоє, але також Сапата та Мюріель. У довгому сезоні важливо мати п'ятьох нападників на дві ролі".

Мілан сподіватиметься побачити, як Де Кетеларе блищить у Бергамо, оскільки Аталанта має пункт на купівлю футболіста в розмірі 26 мільйонів євро за його орендною угодою.