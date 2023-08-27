Італія

Гравець здобуватиме досвід у Серії B.

Італійський фланговий захисник Джанлука Фработта має за плечима неабияку різноманітну підготовку в складі академій Савіо, Болоньї, Ренате, Порденоне та туринського Ювентуса, де й намагався останні роки зачепитись за місце в стартовому складі.

Однак спроби ці для 24-річного виконавця були невдалими, і тому він постійно подорожував поміж орендами до Верони, Лечче та Фрозіноне, зігравши за "зебр" загалом усього 18 матчів (1 гол + 1 гольова передача).

Цей сезон не стане виключенням для Джанлуки, оскільки "Стара Синьйора" погодила його перехід до Барі, який виступає в Серії B на правах річної орендної угоди.

У представників другого за силою дивізіону також буде право викупу футболіста.