Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 27 серпня 2023 року, 21:45.

Неаполітанський Наполі в другому турі італійської Серії A приймав на власному поля Сассуоло.

Для чинних чемпіонів Італії ця гра одразу пішла за найбільш вигідним сценарієм, оскільки вже на 16 хвилині Віктор Осімген відкрив рахунок ударом із пенальті.

У подальшому перевага футболістів Руді Гарсії за кількістю створених моментів просто вражала, а вилучення Максіма Лопеса на початку другого тайму ще й спростило завдання господарям поля.

Вони могли б розраховувати на перемогу й із більшим рахунком, проте Джакомо Распадорі не зміг реалізувати пенальті незадовго до другого голу власної команди.

Наполі розпочав сезон із двох перемог поспіль , а Сассуоло — із двох поразок відповідно.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Сассуоло в 2 турі італійської Серії A-2023/24:

Наполі — Сассуоло 2:0

Голи: Осімген, 16 (з пенальті), Ді Лоренцо, 64.

На 60 хвилині Джакомо Распадорі (Наполі) на забив пенальті.

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус (Естігор 90), Олівера, Ангісса, Лоботка (Сімеоне 84), Зелінський (Каюст 83), Політано (Кварацхелія 61), Осімхен, Распадорі (Елмас 83)

Сассуоло: Консільї, Тольян, Ерліч, Руан, Вінья (Педерсен 61), Болока (Рашич 61), М. Лопес, Енріке, Байрамі (Торстведт 76), Пінамонті (Мулаттьєрі 69), Лор'єнте (Сейде 61)

Попередження: Руан 29.

Вилучення: М. Лопес 51 (пряма червона).