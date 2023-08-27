Італія

Завершились матчі чемпіонату Італії.

У рамках другого туру чемпіонату Італії Дженоа вирушив на виїзд до Лаціо. У стартовому складі гостей вийшов Руслан Маліновський – це дебют за нову команду.

Українець провів на полі 70 хвилин, встиг заробити жовту картку. Тим не менш, Дженоа несподівано перемогло Лаціо у гостях – 1:0.

Лаціо — Дженоа 0:1

Гол: Ретегі, 16.

Лаціо: Проведель, Лаццарі, Казале, А. Романьолі, Марушич (Лука Пеллегріні 66), Камада (Весіно 66), Катальді (Кастельянос 79), Луїс Альберто, Феліпе Андерсон (Ісаксен 66), Іммобіле, Дзакканьї

Дженоа: Й. Мартінес, Сабеллі (Мартін 85), Бані, Драгушин, Васкес, Френдруп, Бадель, Строотман (Торсбі 70), Маліновський (Хефті 70), Гудмундссон (Ягелло 90+1), Ретегі (Екубан 70)

Попередження: Катальді 38, Лука Пеллегріні 90+3, Дзакканьї 90+3, Іммобіле 90+4 — Френдруп 39, Маліновський 61.

У паралельному матчі Наполі розібрався із Сассуоло. Суперник із 51-ї хвилини гри грав у меншості — вилучення отримав Лопес.

Наполі - Сассуоло 2:0

Голи: Осімген, 16 (з пенальті), Ді Лоренцо, 64.

Наполі: Мерет, Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус (Естігор 90), Олівера, Ангісса, Лоботка (Сімеоне 84), Зелінський (Каюст 83), Політано (Кварацхелія 61), Осімхен, Распадорі (Елмас 83)

Сассуоло: Консільї, Тольян, Ерліч, Руан, Вінья (Педерсен 61), Болока (Рашич 61), М. Лопес, Енріке, Байрамі (Торстведт 76), Пінамонті (Мулаттьєрі 69), Лор'єнте (Сейде 61)

Попередження: Руан 29.

Вилучення: М. Лопес 51 (пряма червона).