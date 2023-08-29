Італія

Ексгравець Шахтаря може продовжити кар'єру в Греції.

Центральний півзахисник Лаціо Маркос Антоніо, відомий в Україні за виступами за донецький Шахтар, до закриття поточного трансферного вікна може вирушити до чемпіонату Греції.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, 23-річний бразилець знаходиться за крок від того, щоб приєднатися до ПАОКа на правах оренди з правом викупу.

Мова йде про суму в розмірі 7,5 мільйона євро, якщо грецький клуб все ж захоче викупу бразильського хавбека.

Нагадаємо, Маркос Антоніо перейшов до Лаціо з Шахтаря за 7,5 мільйона євро минулого літа. Минулого сезону бразилець провів за римський клуб 22 поєдинки (763 хвилини), у яких він забив один гол та віддав один асист.