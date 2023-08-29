Італія

Гравець може перейти до команди.

Алексіс Салемакерс проходить медичне обстеження в Болоньї перед переходом з Мілана.

24-річний бельгійський вінгер був виключений з проекту Стефано Піолі в столиці Ломбардії після роботи клубу в трансферне вікно цього літа.

За попередні два місяці Мілан підібрав ряд гравців, у тому числі Самуеля Чуквуезе, Крістіана Пулішича та Ноа Окафора, усі з яких зручно грають на правому фланзі, залишаючи обмежений простір для Салемакерса.

Як підкреслює Calciomercato.com, Салемакерс перейде з Мілана в Болонью за угодою про оренду на суму 500 000 євро з можливістю викупу за 9 мільйонів євро.