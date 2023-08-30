Італія

Хаві не розраховує на юнака.

Іспанський нападник каталонської Барселони Анссумане Фаті свого часу в 2020 році настільки потужно дебютував у складі "блаугранас", що одразу став незамінним гравцем стартового складу.

Але шалена кількість проведених матчів у тій кампанії в підсумку зіграла проти здоров’я юного виконавця, наслідком чого стали проблеми з меніском та регулярні рецидиви складної травми.

Молодий гравець таким чином суттєво втратив позиції в колективі, і в підсумку головний тренер Хаві був змушений зробити невтішний для нього висновок — місця в проєкті клубу для Фаті більше немає.

На цьому тлі почались розмови про перехід до іншої команди, проте французький Парі Сен-Жермен зник із радарів так само швидко, як і з’явився.

Слідом за чемпіонами Франції інтерес виказали представники заможної Саудівської Аравії зі своїми шаленими грошима, однак пріоритетом для самого гравця залишається виключно АПЛ.

Лондонські Челсі та Тоттенгем бачать Фаті у власних складах, але разом із тим існує й варіант його приєднання до дортмундської Боруссії.

У минулому сезоні Фаті з’являвся на полі 51 раз, переважно на заміну (1824 хвилин), забивши 10 голів та віддавши чотири гольові передачі.