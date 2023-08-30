Італія

26-річний футболіст може знову пограти у Серії А.

Тангі Ндомбеле може перейти до Дженоа, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, італійський клуб домовився з Тоттенгемом про річну оренду француза.

При цьому, футболіст не сказав свого фінального слова. Клуб Руслана Маліновського намагається вмовити Тангі перейти до Дженоа.

Нагадаємо, що минулого сезону Ндомбеле виступав за Наполі на правах річної оренди: він провів 40 матчів, забив 2 голи і відзначився 1 результативною передачею.