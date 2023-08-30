Італія

Футболіст буде виступати у клубі.

Бенжамен Павар став гравцем Інтера - повідомляє офіційний сайт клубу.



Сума трансферу склала 30 мільйонів євро + 2 мільйони євро можливих бонусів, контракт до літа 2028 року.

Гравець перейшов із Баварії, де виступав з сезону-2019/20. У складі команди він виграв чотири титули переможця Бундесліги, Кубок Німеччини, Лігу чемпіонів, а також декілька інших трофеїв.

Раніше французький захисник виступав у Ліллі і Штутгарті.