Футболіст буде виступати у клубі.
Бенжамен Павар - Getty Images
30 серпня 2023, 22:56
Бенжамен Павар став гравцем Інтера - повідомляє офіційний сайт клубу.
Сума трансферу склала 30 мільйонів євро + 2 мільйони євро можливих бонусів, контракт до літа 2028 року.
Гравець перейшов із Баварії, де виступав з сезону-2019/20. У складі команди він виграв чотири титули переможця Бундесліги, Кубок Німеччини, Лігу чемпіонів, а також декілька інших трофеїв.
Раніше французький захисник виступав у Ліллі і Штутгарті.