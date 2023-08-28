Італія

Завершився матч Серії А.

Інтер в рамках поєдинку другого туру елітного дивізіону чемпіонату Італії грав на виїзді проти Кальярі та здобув перемогу.

Команда Сімоне Індзагі відкрила рахунок в середині першого тайму зусиллями Думфріса, а вже згодом Лаутаро подвоїв перевагу своєї команди.

За час, що залишився, команди так і не змогли більше змінити рахунок зустрічі.

Кальярі — Інтер 0:2

Голи: Думфріс, 21, Мартінес, 30

Кальярі: Радунович — Ауджелло, Доссена, Оберт, Дзаппа (Шомуродов 85) — Макумбу, Сулемана (Дейола 85), Янкто (Ацці 60), Нандес — Паволетті (Лувумбо 35), Орістаніо (Ді Пардо)

Інтер: Зоммер — Дарміан, Де Врей, А. Бастоні, Думфріс (Куадрадо 71), Дімарко (Аугусто 71) — Чалханоглу, Барелла (Фраттезі 71), Мхітарян (Сенсі 82), — Тюрам (Арнаутович 77), Мартінес