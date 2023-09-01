Італія

Хавбек Сассуоло вирушив в оренду до "фіалок" з правом викупу.

Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального півзахисника Максіма Лопеса, права на якого належать Сассуоло.

25-річний французький опорник приєднався до "фіалок" на правах річної оренди з правом викупу на постійній основі.

Фінансові деталі трансферу не уточнюються.

У минулому сезоні Максім Лопес провів за Сассуоло 31 поєдинок у всіх турнірах (2340 хвилин), у яких він відзначився 11 попередженнями без результативних дій.