Італія

Гравець повернувся до Італії.

28-річний вінгер Саму Кастільєхо продовжить кар'єру в Сассуоло. Про перехід повідомляють офіційні твіттери Валенсії та італійського клубу.

Клуби підписали орендну угоду терміном на один сезон із можливістю викупу.

Кастільєхо має досвід виступу в Італії – футболіст провів 4 роки у Мілані, після чого влітку минулого року перебрався до Валенсії.

Стати основним у таборі "кажанів" не вийшло, хоч гравець і провів 25 матчів (4 голи).