Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та Мілан.

Рома та Мілан зіграють у рамках третього туру італійської Серії A на полі Стадіо Олімпіко.

Жозе Моурінью, після поразки від Верони (1:2), залучив до стартового складу Челіка на правому фланзі, тоді як Ауар зіграє в центрі поля, а Ель Шаараві долучиться до Белотті в атаці.

Стефано Піолі, на тлі перемоги над Торіно (4:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Льоренте — Челік, Ауар, Крістанте, Паредес, Залевські — Белотті, Ель Шаараві.

Запасні: Свілар, Бур, Ндіка, Карсдорп, Спінаццола, Крістенсен, Пеллегріні, Бове, Пагано, Пісіллі, Азмун, Лукаку.



Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав, Томорі, Ернандес — Лофтус-Чік, Крунич, Рейндерс — Пулішич, Жиру, Леау.