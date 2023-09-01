Італія

Мілан у меншості втримав перемогу над Ромою

Команда Стефано Піолі здобула третю поспіль звитягу на старті нового сезону.

Рома — Мілан, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Рома — Мілан 1:2

Голи: Спінаццола, 90+2 — Жиру, 9 (пен.), Леау, 48



Рома: Патрісіу — Манчіні (Пагано, 79), Смоллінг, Льоренте — Челік (Спінаццола, 71), Ауар (Пеллегріні, 31), Крістанте, Паредес (Бове, 71), Залевські — Белотті, Ель Шаараві (Лукаку, 70).



Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав, Томорі, Ернандес — Лофтус-Чік (Калулу, 64), Крунич, Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 76), Жиру (Побега, 70), Леау (Окафор, 76).



Попередження: Лукаку — Томорі, Лофтус-Чік



На 61-й хвилині був вилучений Фікайо Томорі (Мілан) (друге попередження).

