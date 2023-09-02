Італія

Перемога команди Мауріціо Саррі над чинними чемпіонами Серії A могла б бути й більш упевненою, але в дебютному матчі Гендузі VAR позбавив француза гола та гольової передачі.

Новий сезон — нові випробування. І тим паче для новоспеченого чемпіона країни, який до свого титулу йшов надзвичайно довго. Неаполітанський Наполі не забуває здмухувати пил із нещодавно здобутого скудетто, проте конкуренти за внутрішньою першістю вже полюють за можливістю відібрати заповітний статус у "південців".

Але за два стартові тури під орудою Руді Гарсії "Партенопеї" не дали підстав сумніватись у своїй спроможності боротись за захист чемпіонського титулу. Проте вже в треті вихідні після початку нового розіграшу Серії A Наполі брав участь у дуже відповідальному домашньому протистоянні проти римського Лаціо, яке, як і матч Роми та Мілана напередодні, сміливо можна було назвати центральним серед усіх інших у цьому турі.

Проте де ж той колектив Мауріціо Саррі в турнірній таблиці подівся? Ніхто не підкаже? А шукати "орлів" і справді довелось би дуже довго, бо він перебував на передостанній сходинці з нулем у графі "Здобуті бали" після матчів проти Лечче (1:2) та Дженоа (0:1). Поганий початок футбольного року для столичного колективу, хоча й найзатятіші опоненти з Роми далеко не пішли.

Початок протистояння звичним для Стідо Дієго Армандо Марадона залишився за господарями. Наполі підтискав Лаціо з усіх боків і захист столичного колективу не завжди встигав накривати найбільш небезпечних гравців суперників. Поступово пристрілювались Хвіча, Осімген і Зелінські й здавалось, що просто так цей тиск не має завершитись без забитого неаполітанцями м’яча.

Але чи не в першій своїй атаці в цій грі "орли" одразу ж відкрили рахунок. Та ще й дуже яскравим ударом відзначився Луїс Альберто, коли на 30 хвилині п’ятою на ближньому куті воротарського завершив передачу від Андерсона з правого флангу вздовж лицьової. Однак одразу ж "Партенопеї" відігрались зусиллями Зелінські та його потужного пострілу з відскоку в пів колі перед штрафним.

Такий розвиток подій був вигідним і для нас, звичайних уболівальників, оскільки Лаціо добре знаний своєю здатністю засушити гру за вигідного для себе рахунку. А тут команді Саррі знову довелось грати з суперниками в одному ритмі, від чого протистояння та ми лише вигравали. Особливо в другому таймі, який розпочався з відчайдушного просування Андерсона правим флангом та передачі на Камаду під ногами того-таки Альберто, а японець потім із меж штрафного пробив низом у правий кут.

Другий гол гостей змушував футболістів Гарсії розкриватись у масованих наступах і ледь Лаціо двічі не підловив на цьому своїх опонентів, коли дебютант команди Саррі Маттео Гендузі спочатку віддав потенційний гольовий пас на лівий фланг під ривок Дзакканьї, а потім і сам поклав красень удар із зони перед чужим штрафним у правий верхній кут чужих воріт. Але в обох випадках саме офсайд у Дзакканьї фіксували на VAR та скасовували дорогоцінні голи "орлів".

А тимчасом гра добігала свого завершення, тому Наполі просто неможливо було посуну з меж чужої половини поля. Однак Гарсія з невідомих причин зняв Хвічу на заключну частину протистояння, тож його команда дещо втратила в креативній фазі. На плечах одного Осімгена цю гру виграти виявилось неможливим, бо нігерієць занадто багато хибив у своїй малочисельних моментах.

У наступному турі неаполітанський Наполі зіграє в гостях у генуезької Дженоа, тоді як римський Лаціо навідається до туринського Ювентуса.Наполі —1:2Зелінські, 32 — Луїс Альберто, 30, Камада, 52Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера (Руї, 66) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Сімеоне, 84) — Політано (Ліндстрьом, 75), Осімген, Кварацхелія (Распадорі, 66).Проведель — Лаццарі, Казале, Романьолі, Марушич — Камада (Гендузі, 65), Катальді, Луїс Альберто — Андерсон (Педро, 80), Іммобіле (Кастельянос, 90+3), Дзакканьї (Ісаксен, 90+3).Попередження: Дзакканьї, Луїс Альберто