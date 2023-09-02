Завершився матч чемпіонату Італії.
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02 вересня 2023, 23:59
У рамках третього туру італійської Серії А Аталанта на своєму полі приймала Монцу.
Господарі спокійно обіграли гостей, відправивши до їхніх воріт три голи. Зазначимо, що дубль на свій рахунок записав новачок "богині" Джанлука Скамакка.
Аталанта — Монца 3:0
Голи: Едерсон, 35, Скамакка, 42, 62.
Аталанта: Муссо, Дзаппакоста (Гольм, 75), Джимсіті, Колашинац (Паломіно, 90), Скальвіні, Руджері (Баккер, 76), де Рон, Копмейнерс, Едерсон, де Кетеларе (Лукман, 82), Скамакка (Муріель, 82).
Монца: Ді Грегоріо, Бірінделлі, Кальдірола, Марі (Карбоні, 66), Іццо, Гальярдіні (Бондо, 66), Пессіна, Кольпані (Мачин, 75), Капрарі (Віньято, 60), Мота (Коломбо, 60), Чурріа.
Попередження: Пессіна (44), Марі (59), Іццо (83).