Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 2 вересня 2023 року, 21:45.

Римський Лаціо напередодні здолав чинного чемпіона Італії, неаполітанський Наполі, на чужому полі в рамках третього туру італійської Серії A.

Команда Мауріціо Саррі витримала стартовий тиск із боку суперників, після чого перейшла до створення власних гольових нагод та ледь не з першої з них відкрила рахунок посеред тайму. Красивий удар п’ятою видався Луїсу Альберто.

Але вже в наступній атаці Зелінвські допоміг невеличкий рикошет під час дальнього пострілу, завдяки чому рахунок знову став рівним.

А вже поперерві "орли" забили й другий гол зусиллями Камади під час швидкої атаки, після чого Наполі витратив чимало зусиль на порятунок гри, однак успіху не мав.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Наполі — Лаціо в 3 турі італійської Серії A-2023/24:

Наполі — Лаціо 1:2

Голи: Зелінські, 32 — Луїс Альберто, 30, Камада, 52

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера (Руї, 66) — Замбо-Ангісса, Лоботка, Зелінські (Сімеоне, 84) — Політано (Ліндстрьом, 75), Осімген, Кварацхелія (Распадорі, 66).

Лаціо: Проведель — Лаццарі, Казале, Романьолі, Марушич — Камада (Гендузі, 65), Катальді, Луїс Альберто — Андерсон (Педро, 80), Іммобіле (Кастельянос, 90+3), Дзакканьї (Ісаксен, 90+3).

Попередження: Дзакканьї, Луїс Альберто.