Італійський клуб виявляє інтерес до форварда Лілля.
ДЖОНАТАН ДЕВІД, GETTY IMAGES
03 вересня 2023, 20:39
Мілан має на меті придбати Джонатана Девіда наступного року, повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, "россонері" як мінімум два сезони стежать за нападником Лілля.
У червні італійська команда вже зв'язувалася з французькою, але вимога заплатити 60 млн євро та бонуси змусила міланців змінити плани.
Контракт Девіда з Ліллем розрахований до літа 2025 року. Якщо його продовжено не буде, шанси Мілана підписати його 2024-го зростуть.
Минулого сезону футболіст збірної Канади забив 24 голи у Лізі 1.