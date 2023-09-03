Італія

Італійський клуб виявляє інтерес до форварда Лілля.

Мілан має на меті придбати Джонатана Девіда наступного року, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, "россонері" як мінімум два сезони стежать за нападником Лілля.

У червні італійська команда вже зв'язувалася з французькою, але вимога заплатити 60 млн євро та бонуси змусила міланців змінити плани.

Контракт Девіда з Ліллем розрахований до літа 2025 року. Якщо його продовжено не буде, шанси Мілана підписати його 2024-го зростуть.

Минулого сезону футболіст збірної Канади забив 24 голи у Лізі 1.