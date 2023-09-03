Італія

Українець дебютував за новий клуб.

У рамках третього туру чемпіонату Італії Ювентус вирушив на виїзд до Емполі.

На 24-й хвилині гри голом відзначився Даніло, а на 39-й хвилині Влахович не реалізував пенальті.

Проте наприкінці зустрічі Ювентус забив другий гол і оформив перемогу.

Зазначимо, що на 72 хвилині гри у складі господарів вийшов Віктор Коваленко. То був дебют українця за нову команду.

Емполі — Ювентус 0:2

Голи: Даніло, 24, К'єза, 82.

Емполі: Беріша, Берешинські, Валюкевіч, Луперто, Д. Пеццелла, Мале, Марін (Коваленко 72), Фацціні (Грассі 61), Бальданці (Канчелльєрі 62), Камбіагі (Гьясі 83), Капуто (Дестро 72).

Ювентус: Перін, Гатті, Бремер, Даніло, МакКенні (Веа 84), Міретті (Погба 62), Локателлі, Рабіо, Костич (Камбіазо 71), Влахович (Мілік 71), К'єза (Кен 84).

Попередження: Берешинські 43, Гьясі 86, Дестро 90+7 — Локателлі 15, Влахович 48, Міретті 49.