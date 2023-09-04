Італія

Уругваєць Весіно потрібен Мауріціо Саррі.

32-річний центральний півзахисник Весіно залишається у Римі, пише журналіст Фабріціо Романо.

Угода щодо уругвайця вже була майже завершена, проте головний тренер італійського клубу не захотів втрачати гравця.

Переговори між клубами зірвалися, тож Галатасарай вже працює над іншими цілями.

Матіас Весіно ще не з'являвся у стартовому складі "орлів" у цьому сезоні. Він відіграв 36 хвилин проти Лечче у першому турі (поразка 2:1), 24 хвилини проти Дженоа (поразка 0:1) та провів весь матч проти Наполі (перемога 1:2) на лаві запасних.