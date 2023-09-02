Туреччина

26-річний футболіст може перейти до чемпіонату Туреччини.

Галатасарай виявляє інтерес до Тангі Ндомбеле, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, лондонський клуб погодився відпустити француза до турецького клубу. Нагадаємо, що в Туреччині та Саудівській Аравії трансферне вікно, як і раніше, відкрито.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Ндомбеле виявляв Дженоа, проте перехід не відбувся. Крім того, трансферне вікно в Італії вже зачинено.

Нагадаємо, що сезон-2022/23 Тангі провів у Наполі на правах оренди.