26-річний футболіст може перейти до чемпіонату Туреччини.
ТАНГІ НДОМБЕЛЕ, GETTY IMAGES
02 вересня 2023, 22:27
Галатасарай виявляє інтерес до Тангі Ндомбеле, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За його інформацією, лондонський клуб погодився відпустити француза до турецького клубу. Нагадаємо, що в Туреччині та Саудівській Аравії трансферне вікно, як і раніше, відкрито.
Раніше повідомлялося, що інтерес до Ндомбеле виявляв Дженоа, проте перехід не відбувся. Крім того, трансферне вікно в Італії вже зачинено.
Нагадаємо, що сезон-2022/23 Тангі провів у Наполі на правах оренди.