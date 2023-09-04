Італія

Англійський нападник був дуже близький до переїзду в Італію.

Президент Лаціо Клаудіо Лотіто до самого закриття трансферного вікна намагався оформити трансфер Мейсона Грінвуда, заявив він в інтерв'ю lalaziosiamonoi.it.

Лотіто коротко прокоментував невдачу у підписанні гравця. За його словами, проблема була з боку Манчестер Юнайтед.

"Я намагався до кінця, вони не підписали документи вчасно. Він хотів перейти у Лаціо", – сказав президент "орлів".

У підсумку, нападник приєднався до іспанського Хетафе на правах річної оренди.