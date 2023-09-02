Іспанія

Скандальний форвард Манчестер Юнайтед знайшов собі новий клуб.

Хетафе офіційно оголосив про підписання нападника Мейсона Грінвуда, права на якого належать Манчестер Юнайтед.

21-річний англієць перейшов до клубу з іспанської Ла Ліги на правах річної оренди після того, як його трансфер до римського Лаціо зірвався.

Нагадаємо, що через обвинувачення у зґвалтуванні Мейсон Грінвуд не виходив на футбольне поле в офіційних матчах з січня 2022 року.

Манчестер Юнайтед раніше прийняв рішення, що їхній вихованець, з якого зняли усі обвинувачення, вирушить за ігровою практикою до іншого клубу.