Італія

Футболіст не прийме участь у наступному матчі чемпіонату Італії.

Захисник Мілана Фікайо Томорі дискваліфікований на протистояння Дербі делла Мадонніна з Інтером, тоді як клуби, включаючи Наполі, Ювентус і Рому, були оштрафовані, а проти вболівальників Лаціо відкрито розслідування.

Томорі був вилучений під час попереднього матчу Мілана проти Роми з рахунком 2:1 після отримання другої жовтої картки, тому отримав стандартну дискваліфікацію на один матч. Наступна гра в розкладі Серії А – це зіткнення за перше місце в турнірній таблиці з Інтером, тому Фікайо повинен спостерігати за цим з трибун.

Дисциплінарна комісія також наклала кілька штрафів після матчів за те, що вболівальники кидали фаєри та пластикові пляшки на поле, а в деяких випадках і в зону трибун, де знаходяться вболівальники суперника. Лечче і Салернітана були оштрафовані на 12 000 євро, Лаціо — 10 000 євро, Наполі — 8 000 євро, Ювентус — 3 000 євро, Рома — 2 000 євро, Болонья і Кальярі — по 1 500 євро.

Також є заява щодо випадків расистської та територіальної дискримінації з боку вболівальників Лаціо під час перемоги 2:1 у гостях над Наполі. На стадіоні Дієго Армандо Марадона було лише 983 вболівальників, але скандування все одно було "чутно з поля, а в деяких випадках — від усієї групи" в гостьовому секторі.

Призначено подальше розслідування, щоб встановити вболівальників і з’ясувати, чи є вони серед тих, хто регулярно відвідує Стадіо Олімпіко.