Італія

Нідерландський хавбек продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії.

Інтер на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Деві Классена, права на якого раніше належали амстердамському Аяксу.

30-річний нідерландець приєднався до "нерадзуррі" на постійній основі, підписавши контракт до літа 2024 року.

За неофіційною інформацією, цей трансфер відбувся на правах вільного агента.

У минулому сезоні Деві Классен провів за Аякс 46 поєдинків у всіх турнірах, в яких він забив 10 голів та віддав 3 результативні передачі.