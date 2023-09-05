Італія

Гравець може піти до іншої команди.

Гравець молодіжної збірної Італії Томмазо Бальданці визнає, що "сподівається бути наступним, хто залишить Емполі та перейде до великого клубу" після чутків з Міланом, Ювентусом, Фіорентиною та Наполі.

"В Емполі було багато гравців, яким пощастило потрапити у великі клуби. Я дуже радий, що залишився тут цього сезону, але, очевидно, я сподіваюся, що буду наступним, хто наступного літа можливо залишить Емполі та перейде до великого клубу", — сказав 20-річний півзахисник.

"Особисто мені поки не телефонували".

Однак Емполі не приховував того факту, що до них звернулися кілька топ-клубів з проханням про Бальданці, відмовивши їм, щоб він міг продовжити свій розвиток на Стадіо Кастеллані. Мілан, Наполі та Ювентус були головними претендентами на його підпис, тоді як Фіорентина також сподівалася отримати його до свого складу, коли влітку вела перемовини про трансфер Фабіано Парізі.

Минулого сезону він провів 26 матчів у чемпіонаті Італії та забив чотири голи.