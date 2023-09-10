Італія

Мілан може залишитися без французького захисника на деякий час.

Французький центральний захисник Мілана може пропустити матч з Інтером, повідомляє італійський портал sportmediaset.

Стверджується, що Калулу отримав м'язову травму, яку найближчими днями оцінять лікарі Мілана. Він не був викликаний до національної збірної Франції, тож пошкодження отримав, ймовірніше за все, під час тренувань з клубом.

Враховуючи недоступність Томорі через дискваліфікацію, головний тренер Мілана Стефано Піолі може зіткнутися зі складною ситуацією у виборі центральних захисників на гру з Інтером. Наразі йому доступні Тіав, К'єр, Кальдара та новачок Пеллегріні.

Варто зазначити, що після легкої травми у складі збірної Франції до Мілану повернувся нападник Жиру, а Меньян і Тео Ернандес пропустили тренування з національною командою. Проте, за даними кількох італійських джерел, всі троє гравців мають бути готовими до дербі з Інтером.