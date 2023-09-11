Італія

"Фріульці" продовжують працювати над посиленням складу.

Найближчим часом на Стадіо Фріулі повернеться аргентинський півзахисник Роберто Перейра.

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра.

На даний момент аргентинець перебуває в статусі вільного агента. Останній сезон колишній гравець збірної Аргентини провів якраз у складі Удінезе, але після закінчення контракту у липні, обидві сторони не змогли домовитися про продовження угоди, тож футболіст досі залишався без клубу.

Контракт буде підписано до літа 2024 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Загалом Роберто Перейра провів за "маленьких зебр" 200 матчів, забивши 23 м‘ячи та віддавши 33 гольові передачі.