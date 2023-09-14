Італія

Вінгер дав свій коментар.

Рафаель Леау пояснив, чому вирішив змінити ігровий номер та взяти "десятку".

"Під номером 10 у Мілані грали видатні футболісти. Це був підходящий момент, щоб взяти його і показати всім, на що здатний, одягнувши цю футболку".

Також Леау дав короткий коментар щодо майбутнього матчу проти Інтера.

"Проти Інтера завжди чудові матчі. Обидві команди налаштовані. Чекаємо з нетерпінням. Нехай переможе найкраща команда", — наводить слова Леау MilanPress.

Матч Інтер — Мілан відбудеться 16 вересня, о 19:00.