Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 4-го туру чемпіонату Італії, який пройде 16 вересня і розпочнеться о 19:00.

У центральному матчі туру відбудеться міланське дербі: Інтер протистоятиме Мілану.

Інтер — Мілан

Субота, 16 вересня, 19:00, стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Арбітр зустрічі — Сімоне Соцца

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Вже у четвертому турі чемпіонату Італії на нас чекає дербі – Інтер зіграє проти Мілана на Джузеппе Меацца. Зазначимо, що на даному етапі це дві команди, які виграли всі свої поєдинки у Серії А та набрали максимум очок за три тури – дев'ять.

При цьому, вражає оборона "нерадзурі" — вони ще не пропускали у свої ворота. Що стосується "россонері", то вони пропустили два м'ячі. У обох команд по вісім голів.

Минулого туру Інтер легко зумів розібратися з Фіорентіною до міжнародної паузи. Колектив Сімоне Індзагі переміг із рахунком 4:0, а голами відзначилися Тюрам, Чалханоглу (з пенальті) та дубль записав на свій рахунок Лаутаро Мартінес. Зазначимо, що майбутню гру пропустить Стефано Сенсі, який повернеться до тренувань наприкінці місяця.

Що стосується Мілана, то підопічні Стефано Пьолі зуміли обіграти Рому на виїзні і граючи в меншості — другу жовту картку на 61-й хвилині гри отримав Фікайо Томорі. До речі, англієць пропустить матч проти Інтера, оскільки дискваліфікований. Під питанням також участь Калулу, Жиру та Беннасера.

Якщо взяти до уваги останні п'ять матчів, то Мілан має чотири поразки в іграх проти Інтера. Остання перемога була 9 березня 2022 — на Сан-Сіро "россонері" здобули вольову перемогу 3:2.

За версією букмекерів, Інтер — фаворит майбутньої зустрічі: перемога "нерадзурі" оцінюється коефіцієнтом 2.20, а перемога "россонері" — 3.50. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.60.

Орієнтовні склади:

Інтер: Зоммер – Дарміан, Де Врей, Бастоні – Думфріс, Мхітарян, Барелла, Дімарко – Чалханоглу – Мартінес, Тюрам.

Мілан: Меньян – Калабрія, Тіав, Кьєр, Ернандес – Крунич, Лофтус-Чік, Рейндерс – Пулішич, Жиру, Леау.

Дискваліфікація: ... — Томорі.

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