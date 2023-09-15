Італія

Завтра на нас очікує запекле міланське дербі.

Напередодні дербі делла Мадонніна своїми думками на передматчевій прес-конференції поділився головний тренер Мілана Стефано Піолі.

"Нам просто потрібно зосередитись на завтрашньому матчі. Ми і вони добре стартували, тож хочемо продовжити в тому ж ключі. Ми знаємо, на що здатні та що Інтер може запропонувати нам у відповідь. З минулого сезону команда виросла, як ментально так й в ігровому плані. Завтра буде класне дербі, в якому головне грати впевнено та зосереджено протягом всієї гри.

Мене не бентежать останні дербі. Це минуле, має значення лише завтра. Я цікавлюся лише тим, щоб команда реалізувала свої ідеї та рішення на полі. Ми хочемо зіграти у свою гру і поставити Інтер у скрутне становище.

У Кьєра все добре, він готовий зіграти цей матч. Завтра нам доведеться зустрітися з сильним суперником, але ми гратимемо, щоб продемонструвати свої якості. Ми завжди повинні думати, що наступний матч – це завжди можливість продемонструвати свою силу. Я хочу, щоб мої гравці виходили на поле із переконанням, що вони можуть здобути перемогу.

Завтра хочу побачити «Мілан», який грає так, як вміє, за нашими ігровими принципами. І я впевнений, що вони намагатимуться це зробити. Ми нічого не боїмося. Я не дивився минулі дербі, я тільки розглянув перші три матчі Інтера у сезоні.

Я впевнений, що ніхто з моїх гравців не думає про крайні матчі з Інтером. Ми думаємо лише про перемогу у завтрашньому дербі".- приводить слова Піолі сайт gianlucadimarzio.com