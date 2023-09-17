Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 16 вересня 2023 року, 19:00.

У рамках четвертого туру італійської Серії A відбулось величне міланське протистояння поміж Інтером та Міланом, у якому номінальні господарі Джузеппе Меацца виявились на дві, або навіть більше голів, вищими за своїх одвічних принципових суперників.

Інтер завершив перший тайм із перевагою в два м’ячі, але гол Леау після перерви залишав "россонері" в грі аж до того моменту, поки Мхітарян не оформив дубль.

Після цього в захисті Мілана стало ще більше вільних зон, у які спокійно заходили представники "змій", що в підсумку допомогло їм оформити історичний розгром опонентів.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Інтер — Мілан в 4 турі італійської Серії A-2023/24:.

Інтер — Мілан 5:1

Голи: Мхітарян, 5, 69, Тюрам, 38, Чалханоглу, 79 (пен.), Фраттезі, 90+3 — Леау, 57

Інтер: Зоммер — Дарміан, Ачербі, Бастоні (де Врей, 74) — Думфріс, Барелла (Фраттезі, 64), Чалханоглу (Асслані, 80), Мхітарян, Дімарко (Аугусто, 64) — Мартінес, Тюрам (Арнаутович, 64).

Мілан: Меньян — Калабрія (Флоренці, 77), Тіав, К’єр, Ернандес — Лофтус-Чік (Муса, 86), Крунич, Рейндерс (Йович, 77) — Пулішич (Чуквезе, 56), Жиру (Окафор, 76), Леау.

Попередження: Чалханоглу, Фраттезі — Тіав, Ернандес.