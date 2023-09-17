Сімоне Індзагі встановив непогане досягнення на чолі Інтера.

Колектив впевнено переграв Мілан з рахунком 5:1.

Голи Генріха Мхітаряна, Маркуса Тюрама, Хакана Чалханоглу та Давіде Фраттезі зробили комфортний результат для бронзового призера чемпіонату Італії. 

Як підкреслює Corriere dello Sport, Індзагі тепер увійшов в історію Інтера, ставши першим тренером, який привів його до п’яти поспіль перемог у Дербі делла Мадонніна, загальний рахунок цих зустрічей 12:1. 