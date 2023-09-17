Тренер успішно працює із клубом.
Сімоне Індзагі - Getty Images
17 вересня 2023, 15:32
Сімоне Індзагі встановив непогане досягнення на чолі Інтера.
Колектив впевнено переграв Мілан з рахунком 5:1.
Голи Генріха Мхітаряна, Маркуса Тюрама, Хакана Чалханоглу та Давіде Фраттезі зробили комфортний результат для бронзового призера чемпіонату Італії.
Як підкреслює Corriere dello Sport, Індзагі тепер увійшов в історію Інтера, ставши першим тренером, який привів його до п’яти поспіль перемог у Дербі делла Мадонніна, загальний рахунок цих зустрічей 12:1.