Італія

Колишній воротар Манчестер Юнайтед та збірної США висловився стосовно американських футболістів граючих у Європі.

Тім Говард відчуває предвзятість у Європі до футбольних гравців з паспортом США. Про це повідомляє спортивний портал goal.com .

"Дуже хотілося би сказати, що становище американських гравців змінилося, але це не так. Я думаю, Крістіан Пулішич зробив блискучу роботу. Коли його покликали до Челсі, будь він голландець, італієць чи хтось ще, він до сих пір перебував би на Стамфорд Брідж. Пулішич не був би першим, кого прибрали з поля, він не сидів би постійно на лаві для запасних.

Крістіан настільки чудовий гравець, що зараз показує це у Мілані, для американця у Європі це важко. Ти маєш підтримувати такий рівень щодня.",- неоднозначно висловився колишній воротар.

Нагадуємо, що вчора Крістіан Пулішич зі своєю новою командою Мілан зазнав нещівної поразки у дербі делла Мадонніна.